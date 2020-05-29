"Несмотря на ряд проблем, которые пандемия создала для туротрасли, она может привести к позитивным изменениям в поведении путешественников. Туризм будет медленно восстанавливаться, качество поездок повысится", — пишет издание.

В частности, станет больше поездок в межсезонье и по необычным туристическим маршрутам. Туристы чаще начнут путешествовать поездом и велосипедом. Количество авиарейсов при этом сократится, а стоимость такой перевозки в долгосрочной перспективе вырастет.

"Путешествия станут более редкими, но при этом более длительными. До кризиса многие люди срывались в частые короткие поездки, сейчас это, вероятно, изменится", — отмечает газета.

В целом туризм станет более экологичным. Из-за снижения авиаперевозки сократятся выбросы CO2, что уже произошло. Так, в начале апреля выбросы сократились на 60% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Также есть вероятность, что с возобновлением рейсов авиакомпании перейдут на более экологичное топливо.

"В любом случае, индустрия путешествий не будет такой, как до COVID-19. Но отрасль, безусловно, адаптируется к новым реалиям, она известна своей устойчивостью. Хотя крупным бизнесам вроде круизных компаний придется нелегко", — пишет издание.

Власти Венеции, например, все еще размышляют по поводу того, допускать ли в город круизные лайнеры. Венеция многие годы страдала от овертуризма и боролась с гостями – "однодневками", которые не останавливались в гостиницах и не приносили дохода городу.

Аналогичная ситуация сложилась в Амстердаме, где туристы в 2019 году совершили 18,3 млн ночевок. "В последние годы центр города превратился в туристическую мекку, он был потерян для местных жителей. Благодаря пандемии Амстердам может восстановить туризм на более качественном уровне, сделать его устойчивым", — отмечает Guardian.

Ранее Всемирная туристская организация ООН (UNWTO) сообщила, что из-за введенных по всему миру ограничений и повсеместного закрытия границ количество международных поездок в 2020 году сократится на 60-80%. Это поставит под угрозу 100-120 млн рабочих мест, а потери сектора составят от $910 млрд до $1,2 трлн.