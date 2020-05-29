Как сообщает пресс-служба нацпарка, при проведении биомониторинга зафиксирован выход нескольких косуль, которых в Сочинском национальном парке насчитывается 1069 особей.

"Кроме косуль, замечены следы куниц, енотов, шакалов, лис, медведей, кабанов, лесного кота", — говорится в сообщении.

На территории нацпарка находится более 100 рекреационных объектов.

Ранее сообщалось, что в Сочи с 31 марта введен карантин из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. В настоящее время COVID-19 выявлен у 345 человек, трое из которых умерли.