По его словам, в первую очередь, путевки на отдых в региональных оздоровительных лагерях получат сироты и "те категории детей, которые требуют повышенного внимания".

Кроме того, ожидается, что с 1 июля начнутся отправки детей на оздоровительные смены в Краснодарский край и в Крым. Всего на Черном море в этом году должно отдохнуть порядка 5 тыс. детей.

"Мы ждем окончательных решений от соответствующих регионов по возможности открытия этого летнего сезона на территории Краснодарского края, на территории Республики Крым (...) Ориентировочно это произойдет с 1 июля, и тогда программа вывоза детей на летний отдых заработает в полной мере с учетом всех планов, которые были сформулированы до пандемии", — сказал Чибис в ходе брифинга.

Правительство Мурманской области не отказывалось от проведения госзакупок для заключения договоров на детский отдых, заключая контракты с гибкими условиями, которые позволят начать оздоровительную кампанию в зависимости от эпидемиологической ситуации, добавил губернатор.