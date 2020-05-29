"Восемьдесят здравниц выполнили требования Роспотребнадзора и готовы к открытию. Руководство каждого из них самостоятельно выбирает для себя дату открытия", — сказал на рабочем совещании в горадминистрации мэр Алексей Копайгородский.

"После проведения всех необходимых санитарных и противоэпидемиологических профилактических мероприятий с 1 июня планируют открыться 34 здравницы, с 8 по 20 июня — 13, с 1 июля — 18. Дата открытия ещё 15 ведомственных санаториев будет определена позже", — отметил градоначальник.

По его словам, отдыхающие должны обязательно привезти с собой не только путёвку в санаторий или ваучер, но и две справки — о чистом эпидокружении и отсутствии коронавируса. Эти документы можно получить в поликлинике по месту постоянной регистрации гражданина.

"О новых требованиях, с которыми приходится в этом году работать, необходимо проинформировать наших гостей заблаговременно. Санатории должны связаться с каждым гостем и разъяснить все моменты. Какие документы они должны привести с собой, какие правила их ждут внутри самого санатория. Важно предупредить, чтобы потом не вызвать недовольства наших гостей", — сказал Копайгородский.

Кроме того, важное требование к здравницам в этом году: трансфер отдыхающих от железнодорожного вокзала или аэропорта они должны обеспечивать своими силами, не допуская самостоятельного перемещения гостей по Сочи. Для этого на транспортных узлах будут выделены специальные коридоры и места для парковки автобусов.

На вокзалах, в аэропорту, на въезде в город на посту Магри продолжают дежурить сотрудники полиции, Росгвардии и Роспотребнадзора.

"Помимо требований по санитарно-эпидемиологическим мероприятиям, наши здравницы должны отвечать и требованиям антитеррористической защищённости и пожарной безопасности. Мы должны быть уверены, что объекты санаторно-курортной сферы, транспортной отрасли обеспечат для своих гостей необходимые условия", — подчеркнул Копайгородский.

По его словам, в настоящее время в здравницах проводятся комиссионные обследования объектов сотрудниками Росгвардии, полиции и администрации города на предмет защищённости. В первую очередь проверяют те санатории, которые планируется открыть 1 июня.