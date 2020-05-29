Так, известный и популярный, в частности, среди туристов, универмаг Printemps Haussmann открыл свои двери для посетителей накануне, перед его открытием у входа скопилась очередь.

В субботу во французской столице заработает Галерея Лафайет со своими многочисленными бутиками.

Расположенный в 12-м округе Парижа торговый центр Italie 2 с более чем 100 торговых точек получил также разрешение открыться.

Французские власти с 11 мая начали постепенно снимать карантинные ограничения. Граждане страны получили разрешение передвигаться без специальных разрешений властей, ранее необходимых из-за режима изоляции, кроме перемещений на расстояния свыше 100 км от дома, которые будут возможны только по веским семейным или профессиональным причинам.

28 мая премьер страны Эдуар Филипп объявил о снятии этого ограничения в 100 км. Он также сообщил, что со 2 июня в "зеленых" (эпидемиологически наиболее благополучных) зонах Франции со 2 июня разрешат открыть рестораны и кафе.