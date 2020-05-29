Так, "Аэрофлот" начнет летать из Москвы в Томск ежедневно с 31 мая. С 16 июня авиакомпания вернет в расписание второй регулярный рейс, который будет вылетать через 3 часа после первого.

S7 вернется к расписанию, действовавшему до пандемии, с 1 июня. Авиакомпания возобновит ежедневные полеты из аэропорта "Домодедово" в Томск. Наконец, с 8 июня ежедневные регулярные рейсы Москва-Томск возобновят "Уральские авиалинии". Как сообщалось, с апреля авиакомпании сократили частоты полетов из Москвы в Томск из-за снижения пассажиропотока на фоне пандемии коронавируса. В начале мая перевозчики даже прекращали на несколько дней рейсы по данному направлению.