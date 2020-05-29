Речь идет об особом варианте банкротства, при котором компания сохранит управление собственными активами, имеет явные преимущества над госпомощью, пояснил представитель наблюдательного совета Lufthansa в интервью журналу Focus, передает Deutsche Welle.

Такое банкротство, к примеру, позволит Lufthansa приостановить возврат денег за билеты на общую сумму 1,8 млрд евро, а также упростит увольнение персонала и закрытие нерентабельных дочерних компаний. В итоге лишиться работы могут не до 10 тысяч человек, а гораздо больше. "Отказ от пакета помощи станет сигналом федеральному правительству о необходимости новых переговоров с Брюсселем", — цитирует Focus одного из членов наблюдательного совета Lufthansa.

Lufthansa, по собственным оценкам, в настоящее время несет убытки в размере 1 млн евро в час. Это означает, что резервы на сумму 4 млрд евро будут израсходованы уже осенью. Поэтому банкротство при сохранении контроля над собственными активами станет возможным не ранее 2021 года.

Наблюдательный совет Lufthansa 27 мая отверг условия предоставления госпакета помощи. Согласно сообщениям, это было вызвано требованием комиссара ЕС по вопросам конкуренции Маргрете Вестагер, чтобы немецкий авиаконцерн в обмен на госпомощь уступил конкурентам права на взлет и посадку самолетов.