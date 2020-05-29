"Наши горы — сокровище всего Казахстана. Очень важно не только обустроить необходимую туристам инфраструктуру, но и сохранить их красоту, присущее им очарование. Мы уверены, что "Тропы счастья" станут значимым шагом на пути достижения этих целей", — сказал первый заместитель акима Алматы Ерлан Кожагапанов на онлайн-конференции пресс-центра агентства "Интерфакс-Казахстан" в пятницу.

В свою очередь также участвовавший в пресс-конференции председатель совета директоров холдинга "BI Group" Айдын Рахимбаев сообщил, что "мы вложим в него около 1 млн долларов, разбив проект на этапы: часть работ будет выполнена в этом году, часть — в ближайшие годы".

По его словам, на первом этапе проекта планируется благоустроить около 71 километра девяти горных троп (в районах Туюк-Су, Ким Асар, Горельника, Японской дороги и других).

"Будут установлены беседки, в опасных местах — металлические мостики и дорожки, а также обустроены места для бивуаков. Там, где необходимо, будут установлены указатели маршрутов и информационные щиты", — отметил он.

Вместе с тем, в рамках проекта будут организовываться походы для горожан, спортивные мероприятия, образовательные экскурсии. В самом Алматы на спортивных дорожках протяженностью порядка 9 км вдоль рек Есентай и Малой Алматинки (терренкур) будут смонтированы спортивные городки, благоустроена территория.