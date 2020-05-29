Фото: b2b.wien.info

«Колесо обозрения Wiener Riesenrad, символ Вены и туризма, столь важного для города, постоянно вращалось с конца Второй мировой войны, но из-за коронавируса было вынуждено остановиться в середине марта впервые за 75 лет. И вот, наконец, время пришло: в пятницу, 29 мая 2020 года, ровно в полдень Нора Ламак, чья семья управляла колесом обозрения в течение нескольких поколений, и мэр Вены Михаэль Людвиг нажали кнопку включения колеса и, таким образом, запустили символ Вены спустя 75 дней после его остановки», — рассказали в Венском совете по туризму.

В совете также сообщили, что в пятницу открываются гостиницы и развлекательные объекты. При этом магазины, кафе и музеи открылись уже несколько дней назад.

Фото: b2b.wien.info

«Если колесо больше не крутится, то и жизнь останавливается. Поэтому для меня и моей семьи сегодняшний день – это важный эмоциональный момент. То, что сегодня колесо снова начинает вращаться, дает надежду – не только мне, но и всей Австрии, и всем тем, кому пришлось тяжело в последние месяцы», — сказала на церемонии запуска Нора Ламак.

Директор Венского совета по туризму Норберт Кеттнер считает, что колесо обозрения олицетворяет возобновление жизни в Вене как ни один другой символ города.

«То, что оно снова вращается, вселяет надежду! Мы очень рады возможности опять приветствовать в Вене гостей из Австрии, а вскоре – и из других стран, и уверены, что Вене есть что предложить туристам и сегодня, в условиях соблюдения всех необходимых мер безопасности», — сказал он.

В четверг живущие в городе артисты провели флеш-моб, записав для пользователей Facebook музыкальные приветы с собственноручно собранной высокой платформы.

В конце XIX века в мире был бум строительства колес обозрения. В Вене колесо высотой почти 65 метров было построено в парке Пратер к 50-летию царствования императора Франца Иосифа. На момент открытия в июне 1897 года оно было одним из самых высоких. Первоначально на колесо подвесили 30 кабин в форме небольших вагончиков, но после Второй мировой войны половину сняли из соображений безопасности. Колесо двигается со скоростью 2,7 км/ч, длительность поездки составляет 12-15 минут.

Австрия одной из первых в мире, еще в середине апреля, начала выход из ограничений, связанных с пандемией коронавируса, так как число заболевших здесь оказалось сравнительно низким. Всего вирус был подтвержден у 16,5 тыс. человек, умерли 668. Канцлер страны Себастьян Курц 21 мая объявил, что страна готова принимать туристов из стран с благополучной эпидемиологической обстановкой.