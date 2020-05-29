"(Продлен — ИФ) по 14 июня включительно", — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что о продлении режима самоизоляции еще на две недели сегодня объявил губернатор Александр Усс, соответствующий указ главы региона размещен на официальном краевом портале.

По данным сайта регионального управления Роспотребнадзора, на 14:00 (09:00 мск) пятницы зарегистрировано 3985 случаев коронавирусной инфекции на 50 территориях края, в том числе 138 за последние сутки. Бессимптомно заболевание протекает у 2337 человек, легкая степень тяжести — 659, средняя степень тяжести — 910, тяжелая форма — 79. Выписаны с выздоровлением 857 пациентов.

Как сообщалось, режим самоизоляции в связи с ситуацией распространения коронавируса действует в Красноярском крае с 1 апреля.