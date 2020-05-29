"По нашим подсчетам, в этом году мы не досчитаемся более 400 млн рублей. Это из различных источников нашей деятельности — из продажи сувениров и, главное, это работа с посетителями и прочее", — сказал Левыкин в интервью телеканалу "Россия 24" (ВГТРК).

Он отметил, что музей является бюджетной организацией и получает государственную субсидию на выполнение работ и услуг, "сбоев пока что нет, но во многом бюджет состоял из двух источников — приносящей доход деятельности и госсубсидий".

Ранее Левыкин сообщал, что Исторический музей из-за вынужденного закрытия в период пандемии коронавируса ежемесячно теряет около 40 млн рублей. Музей закрыт для посетителей с 17 марта.