«Мы надеемся, что курорт сможет полноценно открыть бронирование для всех желающих не позднее 8 июня, но это зависит от решения властей», — рассказали в пресс-службе в пятницу.

По информации курорта, на данный момент здесь забронировано уже около 30% номерного фонда, в основном это корпоративные клиенты, которые осуществили брони еще до 1 апреля.

«Мы надеемся, что рестораны, кафе, магазины и развлечения на нижнем уровне курорта — в Роза Долине — смогут начать работу не позднее 1 июля с соблюдением всех новых норм и рекомендаций по обеспечению нераспространения пандемии, но финальная дата открытия зависит от решения властей», — подчеркнули в пресс-службе.