"С 1 июля прекратят действовать все существующие ограничения для бизнеса и деятельности, введенные из-за пандемии COVID-19. Будет отменено чрезвычайное положение и комендантский час, разрешены поездки между провинциями и за границу", — пишет портал.

Таким образом, состоится полное открытие Таиланда, хотя некоторые меры безопасности продолжат действовать. Среди них – ношение масок и соблюдение социальной дистанции.

"Часть ограничений будут ослаблены уже в июне, например, будет сокращен комендантский час и возобновят работу некоторые предприятия", — отмечает Thaiger.

Ранее сообщалось, что восстановление международного туризма в Таиланде состоится не раньше четвертого квартала. Первыми страну смогут посетить путешественники из благополучных по COVID-19 стран.

По состоянию на 29 мая в Таиланде зафиксировано 3076 случаев коронавируса, 57 человек скончались.