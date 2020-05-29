"Министерством собрана информация по организациям и физическим лицам, которые рекламируют предоставление экскурсионных услуг в социальных сетях. Списки первой группы в воскресенье 24 мая были направлены в МВД. Полицией была проведена работа по пресечению данного факта. Кроме того, на 31 мая у нас есть факты такого мероприятия и также отрабатываем с МВД", — сказала министр на совещании по открытию туристского сезона, которое провел глава Бурятии АлексеЙ Цыденов.

Бадмацыренова отметила, что массовые туристские поездки в республике запрещены, предположительно, до 1 июля.

"У нас легальные туроператоры не занимаются организациями таких выездов. Потому что все-таки в одном автобусе собираются разные люди и непонятно, был ли человек в контакте с заболевшими коронавирусом", — подчеркнула министр.

По словам Бадмацыреновой, на организаторов несанкционированных туров выписаны предписания за административное правонарушение. Им грозит штраф, который составляет на граждан в размере от 1 тыс. и до 30 тыс. рублей, на должностных лиц — от 10 до 50 тыс. рублей, на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — от 30 до 50 тыс. рублей и на юридических лиц от 100 до 300 тыс.