В этот период запрещается посещение лесопарковых зон, городских лесов. Также запрещается въезд транспортных средств в парки, лесопарковые зоны и городские леса.

Кроме того, запрещается разведение огня, сжигание мусора и сухой растительности, проведение всех видов пожароопасных работ в городских лесах и на особо охраняемых природных территориях, в местах зеленых насаждений общего и ограниченного пользования, говорится в сообщении.

Ранее власти города продлили до 14 июня большинство запретов, введенных для борьбы с коронавирусной инфекцией.