В том числе правительство одобрило решение, которое позволяет с 1 июня пересекать границу Эстонии людям, прибывающим в страну из государств Европейского союза или Шенгенской зоны, а также из Великобритании.

Человек может въехать в Эстонию, если у него нет симптомов болезни, и до этого он провел в указанных странах как минимум последние 14 дней (инкубационный период COVID-19). После прибытия в Эстонию необходимо провести 14 дней в карантине в случае, если человек приехал из страны, в которой количество заболевших на 100 тыс. населения превышает 15. При прибытии из страны с меньшим числом заболевших карантин не нужен. Министерство иностранных будет публиковать на своем сайте список стран с соответствующей статистикой. Список будет пересматриваться раз в неделю.

С 1 июня по 30 июня в Эстонии также можно проводить мероприятия (в том числе в помещениях), собирающие до 100 человек вместо разрешенных прежде 50 с некоторыми условиями.

Как сообщалось, 15 мая министры иностранных дел Литвы, Латвии и Эстонии подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве во время кризиса из-за COVID-19, который предусматривает отмену ограничений на поездки между странами автомобильным, железнодорожным, воздушным и морским транспортом.

Жители Литвы, Латвии и Эстонии могут посещать любую из этих республик без соблюдения обязательной 14-дневной изоляции при условии, что последние 14 дней они не выезжали из своей страны. Вместе с тем, процедуры проверки документов тогда было решено сохранить. Граждане Балтийских стран, возвращающиеся из других зарубежных государств, обязаны были самоизолироваться на две недели.