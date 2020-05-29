"Две гостиницы на 40 мест разместятся на мысе Врангеля. Эти постройки модульные, экологичные. Одно здание возводится в течение месяца и не причиняет природе никакого вреда — не требуется фундамента, разработки земель", — сказал Мавланов.

По словам гендиректора, гостиницы поставят на лесном участке, на использование которого у компании есть соответствующий договор. Постояльцами станут туристы, которые будут приезжать, чтобы понаблюдать за китами.

В районе Шантарского архипелага встречаются три вида китов: белухи, косатки и гренландские. Помимо туристов этими животными интересуются и ученые. Планируется, что передвигаться по акватории гости будут на новых катамаранах. Два судна компания заказала на верфях "Композитного кораблестроения" во Владивостоке.

"Мы работаем с институтами имени Северцева, ВНИРО, которые в рамках своих проектов изучают природу и китов. Один из катамаранов будут использовать ученые, другой задействуем для передвижения туристических групп на Шантарских островах", — рассказал Мавланов.

Ожидается, что суда будут готовы к середине июня. Собеседник агентства также отметил, что ситуация с коронавирусом существенно отразилась на деятельности фирмы.

"Сдвигаются сроки ввода в эксплуатацию тех же катамаранов, потому что поставки из-за рубежа были закрыты. И меньше туристов в этом году, примерно на 60%. Но на наши инвестиционные планы ситуация с коронавирусом не повлияла, мы как планировали вложить 50 млн рублей в развитие бизнеса в этом году, так и вкладываем", — добавил руководитель компании.

Часть инвестиций, по его словам, была направлена на то, чтобы обеспечить базы отдыха на мысе Врангеля и в бухте Ангачан стабильной подачей электроэнергии.

"Планируем поставить несколько ветрогенераторов и мини гидроэлектростанцию испытать. Она небольшого размера, но выдает до 3 кВт. Если мы таких несколько штук установим, в принципе, полностью обеспечим себя электроэнергией, и нам не надо будет завозить дизтопливо, ГСМ", — отметил гендиректор.

Сезон наблюдений за китами на Шантарах начинается в июле. В компании надеются, что к этому времени часть ограничений будет снято, и туристам не придется отменять путешествия.

"Заграничные группы есть, и не одна. Они все готовы приехать. Четыре группы точно подтвердили, что приедут в любом случае. Это подводные фотографы. Они готовы прилететь в Россию, пробыть 14 дней в обсервации, пройти все необходимые тесты, после этого мы их заберем и отвезем на Шантары", — сказал Мавланов.

Гендиректор сообщил, что китовыми турами иностранцы настолько активно интересуются, что есть уже выкупленные брони на 2021, 2022 и даже 2023 годы.

Президент России Владимир Путин в мае на совещании по развитию транспорта заявил, что развитие внутреннего туризма будет включено в общенациональный план по нормализации деловой в жизни в стране.