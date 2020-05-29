"Гостевой комплекс "Байкальская волна" — это не первый объект, который возводится в поселке Танхой. Мы уже больше 10 лет работаем, привлекая федеральные финансовые средства на создание инфраструктуры познавательного туризма для социально-экономического развития нашей республики", — сказал директор заповедника.

По его словам, самое главное, что все проекты разрабатываются таким образом, чтобы при строительстве максимально сохранить природный ландшафт. При этом подбираются экологически чистые материалы, на всех объектах устанавливают системы очистки сточных вод, применяют энергосберегающие технологии, используются возобновляемые источники энергии.

Собеседник агентства отметил, что на выделенные из федерального бюджета 22 млн рублей, будут возведены два гостевых дома, что даст возможность принимать до 20 человек одновременно. Дома будут полностью оснащены водой и теплом с применением энергосберегающих технологий. Также планируется установка оборудования, работающего от энергии солнца. В отделке зданий будет использована мягкая черепица, дерево.

"Эскизный проект комплекса разрабатывался с привлечением московских и зарубежных специалистов, которые учитывали особенности байкальского ландшафта. Первоначально планировалось строительство сразу четырёх гостевых домов, но по условиям финансирования проект был разделен на два этапа", — отметил Сутула.

Он добавил, что гостевые дома "Байкальская волна" являются продолжением уже действующего туристического комплекса "Окнами на Байкал", который находится рядом.

Как сообщалось, президент России Владимир Путин назвал развитие туризма стратегической задачей на Дальнем Востоке. Также президент в обращении к участникам 23-й сессии Генассамблеи Всемирной туристской организации напомнил, что только за последние пять лет Россию посетили более 125 млн иностранных туристов, что является результатом последовательной работы государства по развитию туриндустрии.