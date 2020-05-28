"Благодаря продуманной политике в сфере здравоохранения Тунис оказался среди стран мира, которые показали наилучшие результаты в борьбе с Covid-19. В связи с этим министр туризма и ремесел предложил открыть границы для иностранных туристов в конце июня", — сказал представитель офиса Нажи Гуидер.

Он добавил, что для восстановления отрасли министерство туризма страны внедрило лейбл Ready and Safe, который должны получать все туристические объекты.

"Для того, чтобы получить этот лейбл, необходимо в обязательном порядке применять внутренние санитарные протоколы, соответствующие рекомендациям ВОЗ. Эти стандарты одинаковы для всех участников туристической отрасли", — рассказал Гуидер.

Тунисские отели смогут открыться 4 июня. В этот же период будет восстановлено передвижение между регионами страны, чтобы привлечь внутренних туристов.

В Тунисе коронавирусом заболел 1051 человек, выздоровело 929, умерло 48.

В 2019 году страну посетило 9,5 млн иностранцев, что на 13,6% больше, чем годом ранее. Из них – 635 тыс. россиян, на 5% больше, чем годом ранее. Россия заняла второе после Франции место по числу туристов и первое – по длительности пребывания.