"Россия – огромная страна, и выход из карантинных мер не может быть универсальным для всех регионов. Важна этапность выхода – когда и в какой географии будут открываться регионы, кто сможет там путешествовать. Будет ли на первом этапе это возможно только для своих граждан, жителей соседних регионов или сразу для межрегиональной перевозки", — сказала она на онлайн-встрече с депутатами фракции "Единая Россия" в Госдуме.

Догузова отметила, что Ростуризм согласует эти вопросы с Роспотребнадзором до конца недели, чтобы у регионов был ориентир. "Кто-то может пойти по быстрому пути снятия ограничений, а кто-то – по спокойному. Наша задача – задать рамки по выходу туристической отрасли из карантинных мер. А дальше уже будут решать региональные власти исходя из конкретной ситуации в конкретном регионе", — сказала она.

Глава Ростуризма заметила, что по мере улучшения эпидемиологической ситуации требования Роспотребнадзора к работе туристических объектов в регионах будут смягчаться. "Нам уже удалось прийти к сбалансированным рекомендациям по санаторно-курортным учреждениям. Целый ряд тяжелых требований, которые были в прошлой версии, отменены, а текущая версия в целом позволяет с 1 июня начинать работу. Мы знаем, что есть несколько тяжелых требований – в первую очередь, необходимость тестирования сотрудников. Но на этом этапе сложно предлагать более облегченные варианты. Мы стараемся выдержать баланс между безопасностью людей и интересами бизнеса", — сказала Догузова.

Она отметила, что сейчас в процессе согласования с Роспотребнадзором находятся аналогичные рекомендации по работе гостиничного сектора. "Уже написали, вчера направили и ждем официального согласования от Роспотребнадзора. Те же задачи у нас стоят по круизам, пляжам и развлекательной инфраструктуре", — заключила Догузова.

Она подчеркнула, что кризис дает хорошую возможность сделать рывок в развитии внутреннего туризма. А он, в свою очередь, может стать драйвером для развития экономики регионов.

"Помимо борьбы с бедностью, создания рабочих мест мы имеем возможность лучше узнать страну, оздоровиться, отдохнуть. Есть две составляющих – экономическая и социогуманитарная, социокультурная", — сказала глава Ростуризма.