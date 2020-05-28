"Мне многие коллеги задают этот вопрос. Все будет зависеть от эпидемиологической ситуации. Никого искусственно держать в России не будут. Формально Абхазия заграница, но этот вопрос надо отдельно рассматривать, потому что это второе по популярности направление у российских туристов", — сказала она на онлайн-встрече с депутатами фракции "Единая Россия" в Госдуме.

Догузова подчеркнула, что в отношении открытия границ с другими государствами надо действовать поступательно. "Ни одна страна в мире не начала выход из карантина с международного турима. Они начинают с внутреннего, а только потом думают о запуске международного туризма", — пояснила она.

В 2019 году Абхазию посетили более миллиона туристов, большинство из них – жители Краснодарского и Ставропольского края, Ростовской области, а также центральных регионов России.