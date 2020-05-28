"Мы понимаем, что существующих мер поддержки туротрасли недостаточно. В том числе потому, что есть своя специфика работы с кодами ОКВЭД. Часть отрасли, это касается не только туризма, не попала под меры поддержки, потому что работает не по тем основным кодам, которые попали в перечень пострадавших отраслей. Мы намерены распространить меры поддержки туризма на большее количество субъектов отрасли за счет довнесения еще целого ряда кодов ОКВЭД, либо по специально нами сформированным спискам", — сказала она на онлайн-встрече с депутатами фракции "Единая Россия" в Госдуме.

Догузова напомнила, что в среду об этом говорил в Госдуме министр экономического развития РФ Максим Решетников.

Решетников накануне сообщил, что Минэкономразвития и Минфин разработали механизм получения государственной поддержки гостиницами, у которых в ОКВЭД туризм не указан как основной вид деятельности. Теперь такие предприятия также могут рассчитывать на льготы, предназначенные для пострадавших от пандемии отраслей.