"Я на связи со всеми зарубежными партнерами. У нас идет эта работа и с министрами туризма стран большой двадцатки, и с другими коллегами, в том числе из Шанхайской организации сотрудничества. Ни одного официального уведомления, что они готовы принимать наших туристов, на данный момент нет. С содержательными объяснениями, как будет обеспечена их безопасность", — сказала она на онлайн-встрече с депутатами фракции "Единая Россия" в Госдуме.

По словам Догузовой, ее ведомство продолжит контактировать с зарубежными партнерами и следить за ситуацией.

"Как только мы получим конкретные даты от наших партнеров при условии получения соответствующих решений наших контролирующих органов, Роспотребнадзора, мы искусственно сдерживать поездки наших граждан не собираемся", — подчеркнула глава Ростуризма.

По ее словам, информация об открытии тех или иных стран для зарубежных туристов сейчас – это, скорее, попытки привлечь к себе внимание.

"Мы понимаем, что это сейчас попытки привлечь внимание, напомнить об этих странах, в чистом виде маркетинг. Предпосылок к тому, чтобы кто-то в июне открылся с конкретной датой, я не вижу. Как только они будут появляться мы вместе с Роспотребнадзором будем на них реагировать. Попыток искусственно, надуманно удерживать граждан в нашей стране ни у кого нет и не будет", — подчеркнула Догузова.