В частности, поезда курсируют между Анкарой, Стамбулом, Коньей и Эскишехиром.

Ежедневно поезда будут совершать по 16 рейсов. Однако в поезд пускают только половину пассажиров от его вместимости. Чтобы совершить поездку, пассажиры должны показать специальный код, который подтверждает отсутствие у них заражения коронавирусом.

Пассажирам во время поездок не предлагают ни еды, ни напитков.

Те пассажиры, у которых во время поездки появятся симптомы COVID-19, будут изолированы в специальной секции поезда, а на ближайшей станции переданы под наблюдение медиков.

На сегодняшний день в Турции зарегистрировали 160 тыс. заражений коронавирусом, включая 4,4 тыс. умерших.