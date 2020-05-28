"В этом сезоне Кавказский заповедник уделит особое внимание благоустройству маршрутов. Основная задача всех мероприятий — снизить туристическую нагрузку на природу и сделать отдых туристов комфортным", — сообщила агентству "Интерфакс-Юг" в четверг заместитель директора по экологическому просвещению и туризму Кавказского заповедника Ольга Пегова.

По ее словам, в этом сезоне туристам предоставлена возможность устанавливать палатки на деревянные настилы. С одной стороны, это позволяет поставить палатку на сухое место, а с другой — не приминать растительность, не увеличивать площадь ее вытаптывания, а также оставаться туристам на выделенной им территории.

Кроме того, особое внимание в этом году уделено гигиене и санитарии.

"У нас крупные стоянки будут оборудованы туалетами с вытяжками. На части стоянок будет возможность посетить баню или принять душ", — отметила Пегова.

Также в этом летнем сезоне можно будет путешествовать налегке. "Туристам не нужно нести палатку, коврик. Мы рекомендуем брать только легкий спальник, потому что по маршруту есть сеть туристических стоянок, оборудованные палатками с кроватями и матрацами. Особенно это удобно для семейного туризма. Везде на стоянках есть водопровод", — рассказала Пегова.

При этом особое внимание будет уделено просвещению туристов — их научат минимизировать следы своего пребывания на территории заповедника.

"На стоянках появится новая маркировка и дополнительная коммуникация по мусору. Мы разрабатываем рекомендации, как правильно вымыть посуду, умыться из реки или озера и другие", — отметила собеседница агентства.

Также будет поставлена задача по минимизации отходов. "Особое внимание будет уделено влажным салфеткам, которые не только засоряют территорию, но и создают большую проблему для животных, которые их проглатывают и гибнут", — сказала Пегова. По ее словам, туристам необходимо иметь для салфеток герметичный мешок, который впоследствии утилизируется за территорией заповедника.

В настоящее время на территории Кавказского заповедника насчитывается порядка 30 туристических маршрутов. При этом количество туристов, проходящих по ним и остающихся на ночевки на территории заповедника, ежегодно увеличивается, отметила Пегова.