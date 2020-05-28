"Среди них — экстремальные туры в горы Приполярного Урала, трофейная рыбалка, знакомство с бытом народов ханты и манси", — говорится в сообщении.



Также в Югре готовы предложить туристам подводное сафари в одном из крупнейших океанариумов в России — спортивно-культурном комплексе "Галактика".



"Современные тренды в туризме говорят о том, что после снятия ограничительных мер возрастет спрос на активные туры, outdoor-туризм, уединенный отдых на природе, рыбалку, одним словом, на безопасный и экологичный отдых, не предполагающий большого скопления народа", — пояснили агентству "Интерфакс-Урал" в департаменте промышленности ХМАО.



Жителям других регионов, которые отправятся в Югру в качестве туристов, по словам экспертов, интереснее будет получить "пакетное предложение" с большим количеством локаций.



Сами же югорчане, предположительно, выберут локации для посещения в 400-500 километрах от дома и, вероятнее всего, будут планировать свои поездки без помощи туристических компаний, отметили в департаменте.



"Традиционно путешественникам также будут интересны этнографические особенности территории и, конечно же, гастрономические специалитеты Югры: сосьвинская сельдь, муксун, оленина, дикоросы", — уточнили агентству.



Основные туристические продукты на предстоящие лето и осень департамент промышленности ХМАО совместно с фондом развития представит в рамках "Онлайн-воркшопа 2020 Урал-Сибирь Плюс".



Мероприятие пройдет в формате онлайн-презентаций. Воркшоп нацелен на продвижение туристических продуктов регионов и выстраивание межрегиональных отраслевых бизнес-связей.



"По мнению экспертов, после снятия ограничений в связи с коронавирусом в первую очередь прогнозируется существенный рост запросов на путешествия внутри страны. Ростуризм сейчас активно занимается подготовкой к запуску новых доступных направлений внутреннего туризма, расширяя географию и объемы предложения в регионах", — говорится в сообщении пресс-службы правительства ХМАО.



Как сообщается на сайте Ростуризма, "Онлайн-воркшоп 2020 Урал-Сибирь Плюс" состоится 2 июня. Организаторами проекта выступили центр развития туризма Свердловской области и министерство инвестиций и развития региона при информационной поддержке Ростуризма.



Участие в мероприятии примут Свердловская, Тюменская, Курганская и Челябинская области, Алтайский край, Пермский край, ХМАО и Ямало-Ненецкий автономный округ.