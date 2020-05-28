"Европейские страны постепенно начали снимать ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса, и открывать границы. Но в странах ЕС нет единого протокола для туристов, который устанавливал бы общие для всех правила въезда. Неопределенность может переманить туристов на другие направления", — сообщает телеканал.

Так, Италия установила более сложные правила въезда, чем Греция и Испания. Это может создать конкурентные преимущества, поскольку туристы скорее поедут туда, где будут менее строгие правила.

"В том числе может произойти перераспределение турпотоков в сторону Китая и США – стран, которые наравне с Францией, Испанией и Италией входят в топ-5 самых популярных направлений в мире. Вероятно, Китай и США установят единые и понятные правила въезда в отличие от стран Европы, между которыми нет единства", — отмечает CNBC.

Согласно отчету Европейской комиссии, Франция в 2020 году потеряет 38 млн иностранных туристов – больше, чем какая-либо другая страна. Испанию посетят на 34 млн путешественников меньше, Италию – на 31 млн меньше. В целом страны Европы потеряют 30-40% турпотока по сравнению с 2019 годом.

Доходы от туризма составляют 10% европейской экономики. Отрасль обеспечивает 27 млн прямых и косвенных рабочих мест.