Так, NordStar откроет рейс Красноярск — Анапа с 6 июня. Полеты будут выполняться по субботам на воздушном судне Boeing 737-800 вместимостью до 180 пассажиров. Вылет из Красноярска запланирован в 17:05 по местному времени, прилет в аэропорт Анапа — в 19:05. Время в полете составит 6 часов.

С 9 июня летать по данному направлению начнет и авиакомпания "Якутия". Рейсы будут выполняться по вторникам на воздушном судне Boeing 737-800 вместимостью до 170 пассажиров. Вылет из Красноярска запланирован в 6:30 по местному времени, прибытие в город-курорт — в 8:15.

С 23 июня к выполнению рейсов Красноярск — Анапа приступит и авиакомпания "Победа".