"Персонал и будущие гости будут обязаны заранее сдавать анализ на COVID-19, прежде чем заезжать в санаторно-курортные организации. Предприниматели-владельцы гостевых домов должны иметь одобренную регистрацию на портале "Работающая Бурятия", а постояльцы — иметь при себе свидетельства о браке и рождении. В "чистых" от коронавируса Тункинском и Окинском районах ограничительный режим деятельности санаторно-курортных организаций рекомендуем продлить до 1 июля", — сказала министр на совещании по открытию туристского сезона в республике, которое провел глава Бурятии Алексей Цыденов.

В ходе совещания глава республики также поручил министерству туризма организовать работу "горячей линии" для сообщений о нелегальном оказании туристских услуг.

Помимо этого, Минтуризма и Минздрав совместно с комитетом информационных технологий должны отработать вопрос выдачи желающим отдохнуть на турбазах справок на наличие или отсутствие контактов с заболевшими COVID-19. Документ должен быть выдан отдыхающим не ранее чем за два дня до заезда в гостевые дома. На ресепшне администратор будет проверять каждого приехавшего туриста с его письменного согласия через базу контактных лиц с заболевшими COVID-19. В случае положительного результата потенциальному клиенту будет отказано в заселении.

"Необходимо установить контроль за дисциплиной, чтобы гостиницы принимали только проверенных людей и не допускалось бесконтрольное заселение — это действительно важно. Работа по правилам — только это защитит нас от распространения COVID-19. Если вы начинаете "в серую" работать, никого не проверять и заселять, то это будет восприниматься как нарушение безопасности и приведет к закрытию", — подчеркнул глава республики.

Цыденов также поручил рассмотреть возможность разрешить жителям Иркутской области при наличии отрицательной справки на COVID-19 останавливаться в гостиницах Северобайкальского района и города Северобайкальск.