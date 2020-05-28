"90 миллионов рублей мы уже потеряли за эти месяцы. Люди потеряли в зарплате до 50%. Проблемы большие. Сейчас сотрудники музея смогут получать только оклад. У нас много сотрудников свыше 65 лет. Мы — единственный музей, кто оплатил им больничные листы, так как они не могли ходить на работу", — сказал Гусев на пресс-конференции в информационном агентстве "Интерфакс Северо-Запад" в четверг.

Он уточнил, что пока сроки открытия музея неизвестны. "Пока сроков никто, кроме природы, не назовет. Все трудности у нас впереди. Сейчас мы отдохнули и расслабились. Самоизоляция — как пост православный, полезна для духовного и физического здоровья. Но теперь начнутся трудности. Главный вопрос: когда и с какими ограничениями будет открыт музей", — отметил директор.

По его словам, в первую очередь в тестовом режиме сможет открыться Михайловский дворец. В обычном режиме через него проходит около 2 тысяч посетителей в день. При соблюдении требований Роспотребнадзора дворец сможет принимать от 80 до 200 человек. Билеты посетители будут приобретать онлайн, затем их будут запускать в музей на получасовые сеансы по 5-10 человек.

"Они не смогут задерживаться, надо будет следить за всеми, поторапливать. Какой в этом смысл? Лучше не торопиться с открытием, а открыть тогда, когда будет разрешено проведение массовых мероприятий. Однако решений окончательных у нас пока нет", — добавил Гусев.

Он отметил, что в музее очень тяжело соблюдать социальную дистанцию и проводить дезинфекцию.

"Что такое тотальная дезинфекция во всех помещениях дворца? Поливать Айвазовского, Шишкина? Наверное, невозможно. Что такое разметка от дверей до дверей? Самая главная сложность — это социальная дистанция. В театре и других подобных организациях человек сидит в кресле, он на месте. В музее человек смотрит статичные вещи. Человек же должен иметь возможность свободного передвижения", — сказал директор Русского музея.

Он рассказал, что в настоящее время музей делает все возможное, чтобы люди не теряли связь с искусством. За последние месяцы сайт музея посетили 15 млн человек. "Каждый день музей присутствует с онлайн-лекциями, экскурсиями. Режим онлайн сейчас очень помогает, мы это начали давно. Но не надо рассматривать это как замену музеев. Ничто не заменит музей", — подчеркнул Гусев.

Директор музея отметил, что планы по завершению реставрации парадной анфилады Михайловского замка к Петербургскому культурному форуму сохраняются. Кроме того, планируется завершить к ноябрю реставрацию ограды Домика Петра Первого.

"Мы хотели начать работу над реставрацией памятника Александру. Постараемся подготовить большие картины Угрюмова, это большие полотна 4 на 6 метров", — добавил он.

По словам Гусева, сроки открытия Летнего сада пока тоже неизвестны, плату за вход вводить не планируется. Из-за карантина пришлось отложить ремонт деревянных конструкций парка.