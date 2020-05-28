Согласно исследованию, в конце первого квартала спрос на авиабилеты по России у деловых путешественников продолжил падать: если в марте по сравнению с 2019 годом спад составил 73%, то в апреле этот показатель достиг уже 98%.

"В мае благодаря ослаблению карантинных мер в ряде регионов спрос на командировки вырос на 54% по сравнению с апрелем, хотя он ниже прошлогоднего на 96%. Это первое свидетельство постепенного восстановления отрасли. В летние месяцы рост бизнес-активности в регионах продолжится", — отметили в "Аэроклубе".

Самыми популярными направлениями для поездок в апреле и мае стали Москва, Новый Уренгой, Уфа и Новосибирск. При этом спрос на авиабилеты в Санкт-Петербург у деловых путешественников упал настолько, что северная столица переместилась на пятое место. В десятку также вошли Ростов, Иркутск, Нижневартовск, Тюмень и Симферополь.

"Чаще всего во время пандемии путешествовали представители добывающей и обрабатывающей промышленности, энергетики, а также сотрудники компаний, обеспечивающих информационно-технологическое оборудование, представители ритейла и фармацевтических компаний", — рассказали в "Аэроклубе".

Исследование также показало, что COVID-19 существенно повлиял на глубину бронирований поездок. Так, в апреле 35% деловых путешественников бронировали билеты за 0-3 дня, 17% – за 4-7 дней. В мае эти показатели достигли 30% каждый.

Годом ранее деловые путешественники довольно равномерно планировали свои поездки: 24% авиабилетов приобреталось за 4-7 дней, 21% – более чем за 21 день, 18% – не позднее, чем за 3 дня, 17% планировали командировку за 8-11 дней до вылета.