"Мы вернем налогоплательщикам налог на профессиональный доход, уплаченный за прошлый год. Такое поручение нам давал президент. На эти цели мы выделим 1,6 млрд рублей", — сказал он на заседании правительства в четверг.

Он подчеркнул, что для получения этих средств гражданам не потребуется направлять заявления в налоговую службу, работа по возврату будет организована в автоматическом режиме. "Получателю средств необходимо мобильное приложение "Мой налог" и действующая банковская карта, на которую будут перечислены средства", — сказал премьер.

Ранее президент РФ Владимир Путин предложил вернуть гражданам, зарегистрировавшимся как самозанятые, уплаченный ими в 2019 году налог, а также предоставить им капитал в размере 1 МРОТ на уплате налога в 2020 году.

"В прошлом году в четырех регионах страны — в Москве, Татарстане, Калужской и Московской областях — самозанятые граждане, а это люди, которые в том числе, оказывают транспортные услуги, сдают недвижимость, работают репетиторами, нянями и так далее, получили возможность официально оформить свою деятельность, выйти из так называемой серой зоны и платить налог в размере 4% или 6% от дохода. Такой возможностью в прошлом году воспользовались около 340 тыс. человек. Эти люди поверили государству, поверили его гарантиям работать защищенно и цивилизовано. Считаю, что такое стремление нужно поддержать и даже поощрить. В этой связи предлагаю вернуть самозанятым гражданам их налог на доход, уплаченный в 2019 году, в полном объеме", — заявил он на совещании по санитарно-эпидемиологической ситуации с коронавирусом.