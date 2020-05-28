"В составе поезда "Гранд Экспресс" вагоны повышенной комфортности. Максимально усилены меры санитарной защиты", — говорится в сообщении.

Для удобства пассажиров введены обновленные классы обслуживания — от стандарта до исключительного уровня комфорта, в составе каждого поезда вагон-ресторан, отмечает компания.

Компания "Гранд Сервис Экспресс" создана в 2002 году, специализируется на перевозках в поездах повышенной комфортности, в том числе на направлении Москва — Санкт-Петербург. Руководство ГСЭ в 2019 году обратилось в Минтранс России с предложением стать компанией-оператором железнодорожных перевозок в Крым, получило одобрение и запустило поезда на полуостров в третьей декаде декабря. Компания подпала за это под санкции США: Запад не признает российский статус полуострова.