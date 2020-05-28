В среду Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по работе детских лагерей в условиях пандемии коронавируса. В соответствии с этим документом, они смогут открыться не ранее, чем на третьем этапе снятия ограничений. Кроме того, родители смогут отправить детей только в те лагеря, которые находятся в регионе, где они проживают. Дети, проживающие в городах федерального значения, смогут отдыхать в субъектах РФ, граничащих с ними.

"Сейчас важно получить от государства четкий регламент о том, что делать, если кто-то из детей заболеет коронавирусом. При этом он должен быть выполнимым и предварительно обсужден с представителями турбизнеса. Лагеря не готовы на себя брать инициативу и ответственность без разъяснений, поэтому многие сразу принимают решение не открываться. Возможно, стоит применить схему решения вопроса по аналогии с санаториями, которым в случае заражения одного из гостей разрешили не перекрывать весь объект, а госпитализировать заболевшего и продезинфицировать его номер", — считает она.

Как отметила Тюрина, спрос на организованный отдых детей есть, много путевок продано, а в лагерях все еще не знают, как подготовиться к открытию, хотя остается совсем немного времени. "Хорошо бы объявить о точной дате старта сезона заранее. Если открытие подтвердят только накануне, никто сразу не поедет, ведь родителям надо все спланировать, а лагерям подготовиться", — добавила эксперт.

По мнению Тюриной, в этом году число детских лагерей может значительно сократиться, поскольку в компаниях сообщают о массовых отказах от путевок. По ее словам, менее половины родителей рассчитывают отправить своих детей в этом году в детские лагеря.

"Согласно данным Союза организаторов детского активного туризма (СОДАТ), в незавидном положении оказались в основном частные лагеря, их доля составляет около 30% от общего числа", — уточнила она.

По словам эксперта, получше обстоит ситуация в бюджетных учреждениях, там отказов меньше. С другой стороны, не менее важный вопрос на сегодня – открытие границ между регионами, поскольку если лагерь, находится, например, в Карелии, то туда нельзя поехать, не попав в обсервацию на две недели.

Минпросвещения России рекомендовал субъектам РФ открыть летние смены в детских оздоровительных лагерях с 1 июля, однако сроки могут сдвинуть как на более ранний, так и на более поздний срок, исходя из санитарно-эпидемиологической ситуации и рекомендаций Роспотребнадзора.