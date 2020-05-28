Авиакомпания сообщила, что вскоре запустит процесс консультаций с сотрудниками относительно своих предложений по сокращению числа рабочих мест. Это необходимо для экономии денежных средств, повышения ликвидности, защиты бизнеса и обеспечению его наилучшего положения после восстановления полетной активности.

EasyJet ранее объявила о намерении возобновить полеты 15 июня. Первоначально полетное расписание в основном будет включать внутренние рейсы в Великобритании и Франции, сообщил авиаперевозчик. В дальнейшем число маршрутов будет расширяться.

Пассажиры, бортпроводники и наземная бригада должны будут носить маски, будут доступны дезинфицирующие салфетки и санитайзеры. При этом изначально питание в самолетах предоставляться не будет, сообщает MarketWatch.

В июле-сентябре EasyJet намерена восстановить объемы перелетов до 30% от прошлогоднего уровня, однако планы могут меняться в зависимости от меняющихся правил и клиентского спроса.

Авиакомпания подчеркнула, что не может дать прогноз финансовых показателей на текущий финансовый год, который завершится 30 сентября, из-за сохраняющейся неопределенности.