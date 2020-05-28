"С 1 июля Вьетнам возобновит выдачу электронных виз для граждан 80 стран, среди них Россия, США, европейские и азиатские страны. Посетители с электронными визами смогут въехать во Вьетнам через восемь международных аэропортов, 16 пунктов пропуска на суше или 13 морских портов", — пишет портал.

Электронная виза во Вьетнам дает право однократного въезда и действует 30 дней.

Во Вьетнаме за время пандемии зарегистрировано лишь 327 случаев и ни одной смерти от COVID-19. Сейчас в стране уже возобновлены внутренние рейсы, автобусные и железнодорожные перевозки, открыты рестораны и магазины. В июне может возобновиться часть международных рейсов, в первую очередь с Китаем и Южной Кореей (турпоток из этих стран составляет 55% от общего).