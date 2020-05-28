"Если курортный сезон не состоится, то мы можем понести не только значительные финансовые издержки, но и инфраструктурные потери. В том числе есть риски для кадрового потенциала ставропольских здравниц. В связи с этим правительство края рассматривает варианты, чтобы запустить работу части санаторно-курортной отрасли региона с 1 июня 2020 года, соответствующий документ уже подписан. Естественно, с соблюдением всех противоэпидемических мер. Под это попадают 124 наших санатория", — сказал Владимиров, представляя доклад о социально-экономическом развитии региона.

По словам губернатора, в регионе сделают все возможное, чтобы восстановить курортный сезон.

"Это будет непросто, потому что необходимо продать путевку, обеспечить безопасность, изоляцию. Мы также пошли на беспрецедентные меры, снимаем для людей, которые приезжают в санатории, необходимость обязательной самоизоляции 14-дневной, также сегодня подписан такой документ. Все направлено на одно — курорты надо запускать", — подчеркнул Владимиров.

Глава края добавил, что в минувшем году Ставропольский край посетили 1,6 млн туристов, что на 13% больше, чем годом ранее. Прогнозов по турпотоку на текущий год он не озвучил.

Ранее гендиректор курортного управления здравниц ФНПР на Кавминводах Николай Мурашко сообщал "Интерфаксу", что отдыхающих с 1 июня смогут принять четыре профсоюзных санатория и три бальнеогрязелечебницы в курортных городах Ставрополья. Эти здравницы полностью готовы к приему отдыхающих.

Санаторно-курортный комплекс Ставрополья включает 124 санаторно-курортных организации, большинство из которых находятся в Ессентуках, Железноводске, Кисловодске и Пятигорске. В городах-курортах эта отрасль является градообразующей. Объем платных услуг населению оценивается более чем в 22 млрд рублей в год.