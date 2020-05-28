В сообщении компании отмечается, что первоначально все объекты будут работать с ограничениями.

Сотрудники казино будут носить маски. Гостям будет "настоятельно рекомендовано" делать то же самое, причем в некоторых местах, где сложно обеспечить социальное дистанцирование, ношение масок будет обязательным.

Ранее Wynn Resorts также объявила о намерении открыть свои казино, отели и рестораны в Лас-Вегасе 4 июня. Также возобновят работу бассейны, площадки для гольфа, торговые зоны, салоны красоты, спа- и фитнес-центры.

Компания сообщила, что сотрудники обязаны будут носить маски и все пройдут тесты на коронавирусную инфекцию.