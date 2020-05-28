"Акция рассматривается правительством, она направлена на восстановление внутреннего туризма. Компенсации распространяются только на тех, кто живет в Японии", — сказали в JNTO.



В рамках инициативы Go To Travel путешествующим по Японии могут начать выдавать субсидии в размере до 20 000 иен ($185) в день. На кампанию в целом выделено 1,7 трлн иен ($15,8 млрд). Запуск программы планируется только после стабилизации эпидемиологической обстановки.



Пандемия COVID-19 серьезно ударила по туриндустрии Японии. Из-за коронавируса был введен запрет на въезд граждан более чем из 100 стран и регионов. Сейчас Япония постепенно возвращается к нормальной жизни – на днях был отменен режим чрезвычайной ситуации, действовавший в стране в течение месяца.