"За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 — 8 371 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 3560 (42,5%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении оперативного штаба, опубликованном в четверг.

Накануне в России также было 8,3 тыс. заболевших (8338). 25 и 26 мая суточный прирост в России составлял по 8,9 тыс. диагнозов. В среднем с 16 мая этот показатель составляет чуть более 9 тыс. Темп прироста в России остался на уровне +2,3%.

За сутки в России зарегистрированы 174 летальных исхода, ассоциированных с COVID-19. Ровно столько же было два дня назад 26 мая; это самое высокое значение за все время ситуации с коронавирусом в стране. С середины мая суточная смертность от коронавируса трижды обновляла максимумы. Глава Роспотребнадзора Анна Попова предупреждала, что после прохождения пика заболеваемости ожидается рост смертности от Covid-19.

Нарастающим итогом в России зарегистрирован 379 051 случай коронавирусной инфекции, 4 142 умерших и 150 993 выписанных (8 785 выписаны за последние сутки). Таким образом, общее количество активных случаев в стране (общее число случаев за вычетом всех выздоровевших и всех умерших) на текущий момент составляет 223 916. Выздоровел в стране каждый третий пациент (39,8%) от общего их числа за все время.

По числу зарегистрированных случаев в мире Россия по-прежнему на третьем месте (по данным американского Университета Джонса Хопкинса). Второе место за Бразилией (411,8 тыс., +20,6 тыс.), на первом США (почти 1,7 млн, +18,2 тыс.)

В Москве в среду, сообщает оперативный штаб, 2054 новых случаев COVID-19 за сутки, 71 смерть и 3793 выздоровевших. Нарастающим итогом в столице за все время зарегистрировано 173 497 случаев COVID-19.

Еще 774 новых случаев коронавируса за минувшие сутки зарегистрировано в Московской области, 383 — в Санкт-Петербурге, 268 — в Свердловской области, 228 — в Нижегородской области, 154 — в Ростовской области, 147 — в Красноярском крае, 127 — в Архангельской области, 124 — в Дагестане, 111 — в Волгоградской области, по 110 в Воронежской области, Тульской области. 109 — в Брянской области, 104 — в Ханты-Мансийском АО,

Помимо 73 умерших в Москве, больше всего летальных исходов в Дагестане и Московской области — по 21. Еще 9 — в Санкт-Петербурге, по шесть умерших в Тульской и Нижегородской области, пятеро — в Северной Осетии, четверо — в Смоленской области, по трое — в Ингушетии, Астраханской области, Тверской области. По два летальных исхода в Кабардино-Балкарии, Саратовской, Свердловской, Орловской областях. По одному — в Коми, Татарстане, Ямало-Ненецком АО, Тыве, Самарской, Челябинской, Владимирской, Воронежской, Курской, Тамбовской, Ростовской, Кировской областях, Ставропольском и Хабаровском краях.

Коэффициент распространения инфекции в России составляет 0,97, изменений по сравнению с данными накануне нет (Россия без Москвы — 1,03, накануне 1,02). В Москве показатель немного снизился — с 0,85 до 0,83.