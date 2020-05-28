По его данным, тематические парки "Волшебное Королевство" и "Королевство животных" откроются 11 июля, остальные два — 15 июля.

Главный исполнительный директор The Walt Disney Company Боб Чапек заверил, что компания предприняла все необходимые меры для обеспечения безопасности посетителей.

"Мы можем сказать, что мы сделали все необходимое для того, чтобы возобновить деятельность ответственно", — сказал Чапек в интервью телеканалу.

Парк был закрыт в середине марта в рамках мер по борьбе с распространением коронавируса.

Ранее в мае возобновил работу парк развлечений "Диснейленд" в китайском Шанхае. Пока количество посетителей ограничено, и туристам необходимо заранее бронировать туры. При этом администрация парка усилила меры дезинфекции.