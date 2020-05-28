"Новая мера господдержки доступна для инвестиционных проектов по созданию или реконструкции гостиничных комплексов на территории Московской области. За счет бюджета Московской области будет компенсирована процентная ставка в размере, не превышающем ключевую ставку ЦБ РФ", — говорится в сообщении.

По словам министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Натальи Егоровой, которые приводит пресс-служба, данная мера поддержки предусмотрена для гостиничных проектов, реализация которых начата не ранее 2018 года.

Предоставление компенсации осуществляется по итогам конкурсного отбора, участвовать в котором смогут проекты строительства или реконструкции гостиничных комплексов с объемом инвестиций не менее 500 млн рублей и плановой величиной номерного фонда — не менее 50 номеров.

Конкурсный отбор будет объявлен в июне, добавили в ведомстве.