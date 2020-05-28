"На региональном уровне в качестве финансовой меры поддержки предлагается субсидировать затраты на приобретение оборудования для дополнительного оснащения гостиниц с целью соответствия санитарно-эпидемиологическим нормам. В первую очередь речь идет о бактерицидных излучателях и бесконтактных термометрах", — говорится в сообщении.

Предусмотрены также гранты на проекты, повышающие конкурентоспособность внутреннего турпродукта и услуг. Средства могут предоставляться на разработку новых внутренних туристских маршрутов, мобильных приложений-путеводителей и создание аудиогидов, а также на приобретение туристского инвентаря и снаряжения.

Размер гранта может составить до 1 млн рублей на одного получателя поддержки. Предварительный мониторинг показал, что более 20 организаций, так или иначе связанные с развитием туристической отрасли, уже проявили заинтересованность в получении такой формы поддержки.

Министр экономического развития и внешних связей области Людмила Старкова отметила, что на сегодняшний день в туристической сфере работают 28 туроператоров, свыше 60 турагентов и 187 гостиниц, а общее количество занятых в этом направлении составляет порядка 1,3 тыс. жителей региона.

"Именно туризм стал одной из первых отраслей, почувствовавших на себе негативное влияние распространения коронавируса — въездной турпоток из КНР снизился в 10 раз, а снижение выручки с января по май текущего года составило почти 90 процентов. В настоящее время представители туротрасли региона получают поддержку, которая была предусмотрена в рамках первого пакета мер", — заметила Старкова.

Дополнительные механизмы поддержки будут включены в национальный план восстановления экономики, а главный акцент сделан на развитие внутреннего туризма.

Предусмотрена поддержка и организационного плана — подготовка совместно со всеми заинтересованными ведомствами и туристическими компаниями предложений по поэтапному снятию ограничений для предприятий отрасли.

Планируется активизировать продвижение региональных туристических инициатив на всероссийских ресурсах и информационных площадках, содействовать организации B2B встреч с российскими и иностранными партнерами, а также совместно разрабатывать новые туристические маршруты в Приамурье.

Президент РФ Владимир Путин в мае на совещании по развитию транспорта заявил, что развитие внутреннего туризма будет включено в общенациональный план по нормализации деловой в жизни в стране.