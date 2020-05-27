Так, будет возобновлено проведение развлекательных и досуговых мероприятий, если будут приняты соответствующие меры предосторожности.

"Швейцария возрождается", — заявила президент Конференции Симонетта Соммаруга на пресс-конференции в Берне после заседания правительства.

"Теперь мы знаем, что распространение этого вируса можно контролировать", — добавила швейцарский лидер.

Швейцария начала постепенно отменять ограничительные меры 27 апреля. На первом этапе возобновили работу парикмахеры, флористы, семейные врачи и хозяйственные магазины.

На втором этапе, который начался 11 мая, открылись рестораны, музеи и начальные школы, при условии соблюдения мер предосторожности.

Теперь правительство анонсировало третий этап с 6 июня: будут разрешены мероприятия с участием до 300 человек. Кроме того, "все предприятия сферы досуга и развлечений и туристические достопримечательности могут вновь открыться", — заявили в правительстве.

Швейцария в рамках борьбы против коронавирусной инфекции вводила гораздо более мягкие ограничения на передвижение населения, чем многие другие европейские страны. Тем не менее, властям удалось достаточно быстро взять ситуацию под контроль.

В общей сложности, на швейцарской территории заразились более 30 тыс. человек, около 1,9 тыс. скончались.