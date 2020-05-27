"Пока еще рано полностью отменять режим самоизоляции, но настало время, когда мы можем позволить себе регулярно бывать на свежем воздухе. С понедельника жители города, включая пожилых людей старше 65 лет и граждан с хроническими заболеваниями, могут выходить из дома для прогулок и занятий спортом. За исключением "Зарядья" для свободного посещения вновь будут открыты парки и зеленые территории", — написал Собянин.

По его словам, рост числа людей на улицах и в парках увеличивает риск инфицирования коронавирусом.

"Чтобы этого не допустить, будет усилен масочный режим и установлены определенные правила совершения прогулок. При этом аттракционы в парках работать не будут. Детские и спортивные площадки также остаются закрытыми", — отметил Собянин.

Он добавил, что на прогулки смогут выходить практически все жители города, включая москвичей старше 65 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями. При этом по-прежнему запрещается выходить из дома гражданам, болеющим COVID-19, с подозрением на коронавирусную инфекцию, имеющим признаки ОРВИ и совместно проживающим с ними лицам; гражданам, обязанным соблюдать режим самоизоляции по постановлению санитарного врача (например, после возвращения из-за границы).