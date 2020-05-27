"С 1 апреля на сегодняшний день в России было уволено 2 млн 52 тыс. человек, принято на работу 1 млн 665 тыс. человек. Разница составила 388 тыс. человек", — сказал Котяков в среду на совещании с президентом РФ по ситуации на рынке труда.

По его словам, наибольшее количество уволенных фиксируется в отраслях розничной торговли непродовольственными товарами, общественного питания и гостиничного бизнеса.

Министр отметил, что "в абсолютных цифрах самая значительная разница между уволенными и принятыми (на работу) наблюдается в Москве, Свердловской области и Санкт-Петербурге".

"При этом наибольшая доля высвобождаемых граждан по соотношению с экономически активным населением субъекта наблюдается в Кировской области, Костромской области и Пензенской области", — сказал Котяков.

Наибольшая численность официально зарегистрированных безработных, добавил он, наблюдается в Москве, Московской области, Краснодарском крае.

"Но по доле официально зарегистрированных безработных от экономически активного населения самая сложная ситуация наблюдается в республиках Тыва, Чечня и Ингушетия. Там этот показатель достигает от 9 до 11 процентов от экономически активного населения", — сказал министр.