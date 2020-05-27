"В рамках действующего в регионе проекта экскурсионных маршрутов "Время отдыхать в Ульяновской области" сотрудникам медучреждений предлагаются тематические локации, охватывающие основные достопримечательности региона в Карсунском, Ульяновском, Сурском, Сенгилеевском, Теренгульском, Инзенском и Старомайнском районах", — сказал собеседник агентства.

Планируется, что экскурсии будут проходить каждую неделю до сентября 2020 года.

"Будут организованы небольшие группы медработников с соблюдением мер безопасности. Каждая программа включает в себя непосредственно проход по маршруту с профессиональным экскурсоводом, обед и фотосессию. Три региональных оператора приступили к осуществлению проекта", — отметил представитель пресс-службы.

Между тем, на сайте Минздрава Ульяновской области размещено обращение медицинской палаты региона, в котором отмечается, что у 40% медицинских работников, работающих в "красной" зоне с COVID-пациентами есть психологические проблемы с восприятием стресса, примерно 10% из них страдают депрессией.

"Возникает деперсонализация, когда медицинский специалист перестает видеть, ощущать пациента как отдельного индивидуума, возникает ощущение безликости тех людей, с которыми приходится работать, что, естественно, снижает эффективность работы. С этой целью для сотрудников был запущен проект экскурсионных маршрутов", — отмечается в сообщении.