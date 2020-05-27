Advantage Holdco, а также несколько ее подразделений, обратились в суд, чтобы начать процедуру банкротства в соответствии со статьей 11 Кодекса о банкротствах США. Активы компаний составляют от $100 до $500 млн при долгах от $500 млн до $1 млрд, пишет The Wall Street Journal.

В минувшие выходные Hertz Global Holdings, владеющая одним из крупнейших в Штатах сервисом проката автомобилей, также объявила о банкротстве, заявив, что снижение спроса на ее услуги в условиях карантинных ограничений оказалось "неожиданным и драматическим".

Ранее Advantage Rent a Car был подразделением Hertz, однако компания продала сервис в декабре 2012 года. С 2014 года Advantage Rent a Car принадлежит канадской инвесткомпании Catalyst Capital Group.