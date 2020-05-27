"В июне пойдет основная масса перезаключений договоров, и туроператорам нужна какая-то поддержка. Мы все свои договоры основные сохранили, пролонгируем. Но это наша позиция. Есть еще позиция у двух-трех страховщиков, схожая с нашей. При этом есть и позиция очень крупных страховых компаний, решивших закрыть для себя страхование ответственности туроператоров, как минимум, в этом году", — сказала она в интервью "Интерфаксу".

Эксперт добавила, что часть страховщиков страхуют только туроператоров по внутреннему туризму на суммы до 10 млн рублей. По мнению Алчеевой, в нынешнем виде механизм страхования ответственности туроператоров не работает.

"Я считаю, что надо реструктуризировать вообще сам инструмент фингарантий для туроператоров, потому что в какой бы период ни возьми, то его недостаточно, то емкости нет. Пандемия – это очень кризисный, но серьезный повод. Бизнес и человек так устроены, что его нужно довести до какого-то кризисного состояния, чтобы что-то появилось новое", — сказала она.

В то же время, по словам эксперта, все туроператоры из первой десятки имеют гарантии до конца года или до весны 2021 года.