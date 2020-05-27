"Стоимость медицинского полиса сейчас, на мой взгляд, не будет никак увеличиваться, потому что у нас совершенно для этого нет предпосылок. Мы не пострадали от того, что была пандемия, все успели вернуться домой и заболеть уже дома. Я надеюсь, что после этого стресса страны будут настолько рады возобновлению туризма, что вряд ли рука поднимется повышать цены", — сказала она в интервью "Интерфаксу".

По мнению Алчеевой, во время пандемии правительства и в России, и в других странах увидели недостатки систем здравоохранения, и теперь медицинская инфраструктуру там, где она была недоразвита, станет лучше.

В то же время, эксперт считает, что может измениться отношение к рискам, связанным с болезнями зарубежных туристов.

"Мы увидели, что подобные риски, связанные с пандемией, идут под строгим государственным контролем. Возможно, будут достигнуты какие-то межправительственные соглашения. Как они вот выглядят у нас с Абхазией, например? Мы лечим ваших туристов, а вы наших. У нас с Турцией есть межправительственное соглашение. Я думаю, что в дипломатических кругах тоже эти вопросы прорабатываются", — добавила она.